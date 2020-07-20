Son dakika: Ayasofya Camii halısı ile ilgili Başkan Erdoğan'ı talimatını bu sözlerle anlattı: 'Yeni Zelanda yünü olsun' dedim...

"Kanserojen olmayan bir boya kullanılıyor"

Yüzde 100 yün bir halı olduğunu söyleyen Özkul, "Kanserojen olmayan bir boya kullanılıyor. Açık renkler tarihi mekanlarda biraz hafif kalıyor. Böyle bir koyu rengin olması bir asalet getirdiğine inanıyorum. İçeride de koyu yeşil sütunlar ve duvarlar var. Mekana güzel bir uyum sağlayacağını tahmin ediyorum. Şu anda 8 saf kadar döşendi.