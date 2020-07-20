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Son dakika: Ayasofya için özel üretildi! İşte o halıların özellikleri...

Son dakika haberi: için tarihi haftaya girildi. 24 Temmuz Cuma günü aslına kavuşan Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınacak. Hazırlıklar tam gaz sürerken, dün Başkan çalışmaları inceledi. Erdoğan, son durum ile ilgili bilgi aldı, fikirlerini aktardı. Erdoğan, ziyareti sırasında Ayasofya için özel üretilen halılar ile de yakından ilgilendi. Ayasofya için turkuvaz renkte tasarlanan halıda mimariye uygun motifler yer alıyor. İşte o halılar ve dikkat çeken özellikleri...

Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:53 Son Güncelleme: 20.7.2020 10:06 ABONE OL
Son dakika: Ayasofya için özel üretildi! İşte o halıların özellikleri...

Son dakika haberi: 'nde ilk namaz için geri sayım başladı. Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu kararını kaldırması ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 24 Temmuz'a yetiştirilmek için gece gündüz çalışılan Ayasofya'da dün Başkan incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın incelemeleri sırasında özel üretilen halı dikkatlerden kaçmadı. İlk kez görüntülenen halının yakından fotoğrafı da ortaya çıktı.

Son dakika: Ayasofya için özel üretildi! İşte o halıların özellikleri...

TÜRK RENGİ TURKUAZ TERCİH EDİLDİ

için Manisa'da tasarlanan ve üretilen halılarda Türk rengi olarak bilinen 'turkuaz'ın tercih edilmezi dikkat çekti. Halıların üzerinde mimariye uygun desenler yer aldı. Halının üzerindeki iç mimariye uygun desenler beğeni topladı.

Son dakika: Ayasofya için özel üretildi! İşte o halıların özellikleri...

BAŞKAN ERDOĞAN YAKINDAN İNCELEDİ

Başkan , 'nin ziyaretinde tüm detaylar hakkında bilgi aldı. Erdoğan özel üretilen ve bu hafta serilecek olan halıları dikkatle inceledi. Halılar hakında görevlilerden bilgi aldı.

Son dakika: Ayasofya için özel üretildi! İşte o halıların özellikleri...

NE OLMUŞTU?

1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile ibadete kapatılarak müzeye çevrilen , Danıştay'ın kararı kaldırmasının ardından yeniden ibadete açılmıştı. Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namazın kılınacağı tarih 24 Temmuz olarak duyurulmuştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1000-1500 kişinin cami içinde namaz kılabileceğini ifade etti. Erdoğan çevrede yapılacak çalışmalar ile açık alanda katılımın olabileceğini açıkladı.

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Son dakika: Ayasofya için özel üretildi! İşte o halıların özellikleri...
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