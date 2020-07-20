Son dakika: Ayasofya için özel üretildi! İşte o halıların özellikleri...

Son dakika haberi: Ayasofya Camii'nde ilk namaz için geri sayım başladı. Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu kararını kaldırması ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 24 Temmuz'a yetiştirilmek için gece gündüz çalışılan Ayasofya'da dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın incelemeleri sırasında özel üretilen halı dikkatlerden kaçmadı. İlk kez görüntülenen halının yakından fotoğrafı da ortaya çıktı.