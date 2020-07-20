Son dakika: İstanbul'da maske takmayan İETT şoförü yolcunun üstüne yürüdü! Ortalık karıştı...

"Yarın bu otobüse nasıl bineceğimi düşünüyorum"

Yaşananları anlatan kadın, "Virüs korkumun yerini darp edilirim korkusu aldı, ağzından tükürükler saçarak üstüme yürüyerek bana defalarca hakaretlerde bulundu. Beni otobüsten zorla indirmeye çalıştı. Her gün işe gidip geldiğim yol. Yarın bu otobüse nasıl bineceğimi düşünüyorum. Otobüsten ağlayarak indim. Maske takmak çok mu zor. Neden insanların sağlığını tehlikeye atalım ki. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Tüm ilgili makamlarda şikayet dosyası oluşturacağım"