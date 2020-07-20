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Son dakika: 'da maske takmayan şoförü yolcunun üstüne yürüdü! Ortalık karıştı...

Son dakika: Sarıyer yönünden istikametine seyir halinde olan otobüsü şoförü, maske takmayınca paniğe neden oldu. Şoför kendisini uyaran kadın yolcuyu otobüsten zorla indirmek istedi.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 18:04 Son Güncelleme: 20.7.2020 18:15 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da maske takmayan İETT şoförü yolcunun üstüne yürüdü! Ortalık karıştı...

Sarıyer yönünden istikametine seyir halinde olan otobüsü şoförü, maske takmayınca paniğe neden oldu. Şoför kendisini uyaran kadın yolcuyu otobüsten zorla indirmek istedi.

Son dakika: İstanbul'da maske takmayan İETT şoförü yolcunun üstüne yürüdü! Ortalık karıştı...

İddialara göre, bugün saat 15.10 sularında Sarıyer yönünden 'a yolculuk eden otobüsünün maske takmayan şoförü paniğe neden oldu.diye konuştu.

Son dakika: İstanbul'da maske takmayan İETT şoförü yolcunun üstüne yürüdü! Ortalık karıştı...

Yolculardan bir kadının "maskenizi takar mısınız" uyarısı üzerine "yürü git işine" diyerek cevap verdi. Yolcu kadın takması konusunda ısrar edince şoför aracı durdurup, kabininden çıkarak yolcunun üzerine doğru yürüyüp "bu otobüsten ineceksin" diye bağırdı. 3 kez otobüsü durduran şoför kadının inmesi için bağırdı.

Son dakika: İstanbul'da maske takmayan İETT şoförü yolcunun üstüne yürüdü! Ortalık karıştı...

"Yarın bu otobüse nasıl bineceğimi düşünüyorum"
Yaşananları anlatan kadın, "Virüs korkumun yerini darp edilirim korkusu aldı, ağzından tükürükler saçarak üstüme yürüyerek bana defalarca hakaretlerde bulundu. Beni otobüsten zorla indirmeye çalıştı. Her gün işe gidip geldiğim yol. Yarın bu otobüse nasıl bineceğimi düşünüyorum. Otobüsten ağlayarak indim. Maske takmak çok mu zor. Neden insanların sağlığını tehlikeye atalım ki. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Tüm ilgili makamlarda şikayet dosyası oluşturacağım"

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Son dakika: İstanbul'da maske takmayan İETT şoförü yolcunun üstüne yürüdü! Ortalık karıştı...
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