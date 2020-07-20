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Son dakika: Kilolarca bonzai maddesi ele geçirildi

'nin Keşan ilçesinde ticareti yapanlara polis göz açtırmadı, evinden leğenler içinde kilolarca bonzai maddesi çıkan bir kişi tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 12:17 Son Güncelleme: 20.7.2020 12:17 ABONE OL
Son dakika: Kilolarca bonzai maddesi ele geçirildi
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, 19 Temmuz gecesi bir eve operasyon düzenlendi. Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Y.A. isimli kişinin evinde arama yapan ekipler, yapılan incelemeler sonucunda 30 adet poşet içinde toplam 15.281 gram bonzai maddesi, 11,20 gram bonzai tozu ve bir adet hassas tartıya el koydu.

Evinde malzemeler ile yakalanan Y.A. gözaltına alınırken sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
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Son dakika: Kilolarca bonzai maddesi ele geçirildi
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