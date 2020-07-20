SON DAKİKA! Polisimizi şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul'da şehit edilen kahraman polislerimizden Erkan Gökteke'yi vuran zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika: İstanbul Bağcılar'da Polis Erkan Gökteke'yi şehit eden zanlı Adliye'ye sevk edildi | Video
NE OLMUŞTU?
İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Yüzyıl Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu polis memuru Yusuf Nacar kolundan yaralanırken göğsünden vurulan Erkan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
DÜN DEFNEDİLDİ
İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki silahlı saldırıda dün şehit olan polis memuru Erkan Gökteke dün son yolculuğuna uğurlandı. Duygusal anlar yaşanan cenaze törenine saldırı sırasında yaralanan polis memuru da katıldı.