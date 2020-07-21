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Haberler Gündem Haberleri 2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğu için BM'den ödül almıştır? - Milyoner sorusu

2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğu için BM'den ödül almıştır? - sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğu için BM'den ödül almıştır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, '2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğu için BM'den ödül almıştır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 22:38 Son Güncelleme: 21.7.2020 22:40 ABONE OL
2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğu için BM'den ödül almıştır? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğu için BM'den ödül almıştır?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, '2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğu için BM'den ödül almıştır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğu için BM'den ödül almıştır?

Danimarka

Hollanda

Hindistan

ABD

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2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğu için BM'den ödül almıştır? - Milyoner sorusu
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