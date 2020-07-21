Barış Harekatı Enosis’i engelledi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 46'ncı yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama töreninde konuştu. 6 yıl önce bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kıbrıslı Türk Mücahitlerle birlikte gerçekleştirdikleri askeri harekatın Enosis'i engellediğini belirten Akıncı şunları söyledi:20 Temmuz'da, Birleşik Krallık hükümetinin kabul etmemiş olması nedeniyle Türkiye'nin tek başına gerçekleştirmek zorunda kaldığı askeri harekat, adamızın Enosis ile Yunanistan'a bağlanmasını engellemiştir.Yakın tarihimizde çözüme çok yaklaşıldığı zamanlarımız da oldu. Ancak bizden kaynaklanmayan nedenlerle sonuca ulaşılamadı.Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece KKTC'ye değil, dünya üzerinde birçok ülkeye yaptığı cömert tıbbi yardımlardan söz etmeden geçmek mümkün değildir.