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Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü

, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 00:24 Son Güncelleme: 22.7.2020 00:29 ABONE OL
Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.

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Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
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