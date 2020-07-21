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: 'da sahada ve ülke dışındaki tüm taraflara mesajımız net; askeri çözüme yer yok

(), 'daki krizin askeri yollarla çözülemeyeceğini belirterek, tüm taraflara müzakerelere dönme ve siyasi çözüm çağrısını yineledi.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 01:29 ABONE OL
Birleşmiş Milletler: Libya'da sahada ve ülke dışındaki tüm taraflara mesajımız net; askeri çözüme yer yok

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Mısır'ın Libya'ya askeri müdahale planlarına yönelik soruları yanıtladı.

Mısırlı yetkililerle temasta olduklarını belirten Dujarric, "Libya'da sahada ve ülke dışındaki tüm taraflara mesajımız net; askeri çözüme yer yok. Tek çözüm müzakere edilmiş siyasi bir çözüm." dedi.

Mısır parlamentosu dün Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, Libya'ya askeri müdahale yapmaya olanak sağlayan "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma" yetkisi vermişti.

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Birleşmiş Milletler: Libya'da sahada ve ülke dışındaki tüm taraflara mesajımız net; askeri çözüme yer yok
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