CHP, HDP’li Çelik için top çeviriyor

CHP, 25-26 Temmuz'da Bilkent Odeon'da yapılacak 37.olağan kurultaya hazırlanırken genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle kurultay öncesi son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Faik Öztrak, Çelik'le ilgili bir soruya ise "Ortada mağdur olan bir kadının iddiası varsa biz CHP olarak onun yanında oluruz. Söz konusu milletvekili partisinden istifa etmiştir, çok kuvvetle muhtemeldir ki aklanmak için dokunulmazlığının kaldırılması talep edecektir. Biz CHP olarak bu yönde adım atılmasının doğru olduğuna inanıyoruz. Bir an önce mahkemede aklanmaması için dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Biz mağdur kadının yanındayız" dedi. ANKARA