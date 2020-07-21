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"Dünyanın en derin gölünde yüzdüm" diyen biri, hangi ülkeye gitmiştir? - sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ""Dünyanın en derin gölünde yüzdüm" diyen biri, hangi ülkeye gitmiştir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, '"Dünyanın en derin gölünde yüzdüm" diyen biri, hangi ülkeye gitmiştir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 22:03 Son Güncelleme: 21.7.2020 22:07 ABONE OL
Dünyanın en derin gölünde yüzdüm diyen biri, hangi ülkeye gitmiştir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Dünyanın en derin gölünde yüzdüm" diyen biri, hangi ülkeye gitmiştir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, '"Dünyanın en derin gölünde yüzdüm" diyen biri, hangi ülkeye gitmiştir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

"Dünyanın en derin gölünde yüzdüm" diyen biri, hangi ülkeye gitmiştir?

Kazakistan

Kanada

Finlandiya

Rusya

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"Dünyanın en derin gölünde yüzdüm" diyen biri, hangi ülkeye gitmiştir? - Milyoner sorusu
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