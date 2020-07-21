Haftanin destanı

Uludere'nin karşısındaki Haftanin bölgesinde 19 Haziran'da başlatılan Pençe Kaplan hava destekli kara harekâtında 65 terörist etkisiz hale getirildi. Haftanin içindeki Pusağa Vadisi, Şeşdara, Pirbela, Şeraniş, Perak, Mervanis ve Kaşuran Kamplarının yanı sıra teröristlerin yıllarca adeta kök saldığı Akrep tepesi, Heliz, Siser, Tünel Tepesi, Mergasor, Kasroki tepeleri ile Hantur Dağının tamamı teröristlerden temizlendi. Bu alanların tamamına birbirlerini görebilecek ve tüm araziye hâkim olabilecek şekilde 2'şer kilometre aralıklarla toplam 23 adet kalıcı üs bölgesi kurulması için de inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Yüksek güvenlikli ağır silah saldırılarına karşı da korunaklı olarak inşası devam eden gözetleme kuleleri tamamlandıktan sonra ASELSAN'ın geliştirdiği ileri teknoloji ve yeni nesil cihazlarla donatılacak. Termal cihazlar 7/24 keşif, dinleme ve gözetleme yapabilecek. Her üs bölgesinin de kendine ait 1 adet TB-2 Bayraktar silahlı insansız hava aracı ile 2 adet Drone'u olacak.Haftanin ve Zap bölgesindeki teröristlerin tüm lojistik ihtiyaçları da ele geçirilen bu kamplardan sağlanıyordu. Böylelikle teröristlerin tüm ikmal yolları da kapatılmış oldu. Bir aylık harekâtta teröristlerin kullandığı silah mevzii, barınak ve üslenme alanlarından oluşan ve olası harekâtlarda kaçış için kullanılan 1,5 ve 3 kilometre uzunluğa sahip 4 adet yeraltı tüneli de F-16'lar tarafından akıllı yerli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildi. Harekât boyunca şimdiye kadar 900'ün üzerinde hedef vurularak yerle bir edildi.Harekâtta etkili sonuçlar meyvesini verirken, Uludere'den başlayarak yarım ay şeklinde Silopi sınırına kadar 40 kilometrelik uzunlukta güvenli bölge oluşturuldu. Böylelikle sınırın her iki yakasında terörist sızmaları ve saldırıları tamamen bitecek.Diğer taraftan operasyon kapsamında dün de 4 terörist etkisiz hale getirildi.Tunceli Ovacık kırsalında 24 Haziran'da etkisiz hale getirilen PKK'lı 3 teröristen ikisinin gri listede 500 bin lira ödülle aranan "Argeş Avaşin" kod adlı Osman İşleyen ve "Savaş Fırat" kod adlı Yahya Atmaca olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise Ağrı nüfusuna kayıtlı "Şiyar Agiri" kod adlı Metin Cilo olduğu tespit edildi.