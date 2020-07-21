Mozaik ve freskler perdelenecek

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden sonra en çok merak edilen konulardan biri de namaz kılınırken fresklere ne olacağı sorusuydu. Özel bir kanalda gündeme ilişkin soraları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şunları söyledi:
Işık sistemi olmayacak.
Bir perde sistemiyle
bunların kapatılması
üzerinde çalışılıyor şu
anda, son aşamaya gelinmek
üzere. Buradaki temel ilke bu mozaiklere,
tasvirlere, binanın tarihi dokusuna
ve mimarisine hiçbir şekilde zarar verilmemesi.
Mozaik ve fresklerin üzerinin
sıvanması
ya da ziyarete kapatılması söz
konusu değil. Bunlar ziyaretçilere de
açık olacak. İsteyen gidip görebilecek.
(İlk cuma namazına kaç kişinin
alınacağı sorusu üzerine) Şimdi bir
rakam vermek istemiyorum, o da değerlendiriliyor...
Orada öncelikle bir kere
cuma namazının ve bir büyük mabet
olarak Ayasofya Camisi'nin mehabetine
uygun, yani o günün şanına, şerefine
uygun bir şekilde, vakar ile
sakin bir şekilde bu açılışın gerçekleşmesi
hedefleniyor. Sayın
Cumhurbaşkanımız tabii ki katılacaklar.
Vatandaşlarımızla birlikte
belli sayıda cemaat orada
olacak.
'Şimdi kıyama durma vakti'
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter'dan Ayasofya Camisi'nin videosunu yayımladı. Erbaş, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor" dedi. ANKARA