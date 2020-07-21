Mozaik ve freskler perdelenecek

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden sonra en çok merak edilen konulardan biri de namaz kılınırken fresklere ne olacağı sorusuydu. Özel bir kanalda gündeme ilişkin soraları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şunları söyledi:Işık sistemi olmayacak.Bir perde sistemiylebunların kapatılmasıüzerinde çalışılıyor şuanda, son aşamaya gelinmeküzere. Buradaki temel ilke bu mozaiklere,tasvirlere, binanın tarihi dokusunave mimarisine hiçbir şekilde zarar verilmemesi.Mozaik ve fresklerin üzerininsıvanmasıya da ziyarete kapatılması sözkonusu değil. Bunlar ziyaretçilere deaçık olacak. İsteyen gidip görebilecek.(İlk cuma namazına kaç kişininalınacağı sorusu üzerine) Şimdi birrakam vermek istemiyorum, o da değerlendiriliyor...Orada öncelikle bir kerecuma namazının ve bir büyük mabetolarak Ayasofya Camisi'nin mehabetineuygun, yani o günün şanına, şerefineuygun bir şekilde, vakar ilesakin bir şekilde bu açılışın gerçekleşmesihedefleniyor. SayınCumhurbaşkanımız tabii ki katılacaklar.Vatandaşlarımızla birliktebelli sayıda cemaat oradaolacak.DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter'dan Ayasofya Camisi'nin videosunu yayımladı. Erbaş, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor" dedi. ANKARA