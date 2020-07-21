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Mozaik ve freskler perdelenecek

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Mozaik ve freskler perdelenecek
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden sonra en çok merak edilen konulardan biri de namaz kılınırken fresklere ne olacağı sorusuydu. Özel bir kanalda gündeme ilişkin soraları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şunları söyledi:
Işık sistemi olmayacak. Bir perde sistemiyle bunların kapatılması üzerinde çalışılıyor şu anda, son aşamaya gelinmek üzere. Buradaki temel ilke bu mozaiklere, tasvirlere, binanın tarihi dokusuna ve mimarisine hiçbir şekilde zarar verilmemesi. Mozaik ve fresklerin üzerinin sıvanması ya da ziyarete kapatılması söz konusu değil. Bunlar ziyaretçilere de açık olacak. İsteyen gidip görebilecek.
(İlk cuma namazına kaç kişinin alınacağı sorusu üzerine) Şimdi bir rakam vermek istemiyorum, o da değerlendiriliyor... Orada öncelikle bir kere cuma namazının ve bir büyük mabet olarak Ayasofya Camisi'nin mehabetine uygun, yani o günün şanına, şerefine uygun bir şekilde, vakar ile sakin bir şekilde bu açılışın gerçekleşmesi hedefleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki katılacaklar. Vatandaşlarımızla birlikte belli sayıda cemaat orada olacak.

'Şimdi kıyama durma vakti'
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter'dan Ayasofya Camisi'nin videosunu yayımladı. Erbaş, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor" dedi. ANKARA

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Mozaik ve freskler perdelenecek
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