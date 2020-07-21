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/KCK’nın Gençlik Topluluğu Türkiye sorumlusu tutuklandı

/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması (Gençlik Topluluğu) Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen HDP/MYK eski üyesi tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 10:11 ABONE OL
PKK/KCK’nın Gençlik Topluluğu Türkiye sorumlusu tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komalen Ciwan Türkiye sorumlusu olarak 2014-2015 yıllarında kırsal alanda bulunduğu, Irak'ta teslim olan ve etkin pişmanlıktan yaralanan bir örgüt mensubunun ifade ve teşhisinde kendisi ile birlikte birçok örgüt mensubunun kırsal alana aktarımını sağladığı yönünde beyanlar bulunan HDP/MYK eski üyesi H.E.'ye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Açıklamada, "Yapılan çalışma sonrası, Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görevlilerimizce gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan H.E. isimli örgüt mensubu hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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PKK/KCK’nın Gençlik Topluluğu Türkiye sorumlusu tutuklandı
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