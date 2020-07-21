PKK’lı teröristlerden hain saldırı: 2 şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine dün PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden füzeli saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ile Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere ait hedeflerin havadan yoğun şekilde ateş altına alındığını bildirdi.Şehit er Mustafa Ahmet Demir'in acı haberi, memleketi Karaman'ın Başyayla ilçesindeki ailesine ulaştı. İlçeye bağlı Bozyaka köyüne giden askeri ve mülki erkan, baba Musa ve anne Şengül Demir'e şehadet haberini verdi. Nişanlı olan Demir'in Kurban Bayramı'nda düğününün olacağı öğrenildi. Şehit Demir bugün Bozyaka köyünde toprağa verilecek.Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın şehadet haberi de Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Erencek Mahallesi'ndeki babaevine verildi. Şehit Büyükyıldırım'ın Zeynep Yıldız ile bir süre önce resmi nikah kıydığı, eylül ayında düğün planı yaptıkları öğrenildi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iki şehit için taziye mesajı yayımladı.Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bilgisini de verdi. Bölgede operasyonların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.