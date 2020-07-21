Son dakika: 10 ilde dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

Ankara Merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, 12 kişinin gözaltına alındığı, diğerlerinin ise arandığı bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında kamu görevlileri de var.Hakaretçi avukat Fidel Okan’a hukuk tokadı! Kadın dernekleri… Köşe yazarları… Besleme medya kuruluşları… HDP ile ittifak yapan partiler… FETÖ ve Altaylı’nın ortak paydası