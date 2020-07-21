Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 10 ilde dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

Son dakika: 10 ilde dev operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 09:56 Son Güncelleme: 21.7.2020 10:05 ABONE OL
Son dakika: 10 ilde dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

Ankara Merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, 12 kişinin gözaltına alındığı, diğerlerinin ise arandığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında kamu görevlileri de var.

Hakaretçi avukat Fidel Okan’a hukuk tokadı! Kadın dernekleri… Köşe yazarları… Besleme medya kuruluşları… HDP ile ittifak yapan partiler… FETÖ ve Altaylı’nın ortak paydası

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 10 ilde dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA