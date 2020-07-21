Son dakika: 17 ilde eş zamanlı operasyon! Akılalmaz iki yöntemle 6 ayda 750 kişi kaçırdılar...

İKİ FARKLI İLLEGAL YÖNTEMLE YURTDIŞINA KAÇIRDIKLARI BELİRLENDİ

Göçmen kaçakçılığı yapan suç çetesinin Avrupa ülkelerinde akrabaları bulunan, askerlik çağına gelmiş fakat askere gitmek istemeyen, Türkiye'de suça karışmış ya da ceza alması beklenen kişileri ve FETÖ/PDY ile PKK terör örgütlerine üye olmaktan suç kaydı bulunan kişileri iki farklı illegal yöntemle yurtdışına kaçırdıkları belirlendi. Çetenin ilk yöntem olarak Türk vatandaşlarından vize istemeyen Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Bosna Hersek ülkelerine yasal olarak gönderdiği, ardından bu ülkelerde bulunan çete üyelerinin yardımı ile giden kişinin karayolu ya da dağlık arazilerden yaya olarak Avrupa ülkelerine illegal geçişinin sağlandığı öğrenildi.