SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan yeni sistemin 2 yılı değerlendirmesi

SURİYE VE SURİYE ÜZERİNDEN SALDIRILAR GÜNDEMDE OLDU

Bakşan Erdoğan'ın görev yaptığı 2 yıllık süreçte ana gündemi Suriye oluşturdu.

LİBYA'DAKİ KARARLI ADIMLAR DENGELERİ LEHİMİZE DEĞİŞTİRDİ

Suriye gündemi ile birlikte Doğu Akdeniz ve Libya konusu da Erdoğan'ın masasındaki önemli konu başlıkları oldu. Bu yılın mart ayından bu yana koronavirüs gündemi de Cumhurbaşkanlığı hükümetinin en yoğun mesai harcadığı başlıklardan biri oldu.

BUGÜN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI VAR

Başkan Erdoğan, yeni sistemin hayata geçişinin ilk 2 yılını, bugün da Külliye'de düzenlenecek bir toplantı ile değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin 2 yılını değerlendirecek | Video

Toplantıya dair son dakika gelişmeleri SABAH.com.tr'de olmaya devam edecek.

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Başkan’dan ilk ziyaret! Erdoğan Ayasofya’da