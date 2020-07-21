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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan yeni sistemin 2 yılı değerlendirmesi

Başkan , bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Son dakika haberine göre toplantının saat 14:00'te gerçekleşmesi bekleniyor. İşte kritik toplantıda ele alınacak konular, kabine toplantısı ayrıntıları ve Başkan Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına ilişkin ayrıntılar

Giriş Tarihi: 21.7.2020 13:35 Son Güncelleme: 21.7.2020 13:42 ABONE OL
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan yeni sistemin 2 yılı değerlendirmesi

Başkanlık sistemine geçişin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve mecliste Cumhur İttifakı'nın hızlı ve kararlı adımlarıyla birçok adım atılarak Türkiye'nin ayağındaki ağırlıkla adeta kaldırıldı. Başkan Erdoğan 24 Haziran 2018'de yeniden seçilmesinin ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılını bugün düzenlenecek toplantı ile değerlendirecek.

YENİ SİSTEM 9 TEMMUZ 2018'DE RESMEN HAYATA GEÇMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2018'de TBMM'de yemin etmesi ile resmen hayata geçti. Yeni sistemin kabinesi de aynı gün açıklandı. İlk yılın sonuna doğru sistemin performansının ölçülmesi ve yeni yönetim modelinin aksayan yönlerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

SURİYE VE SURİYE ÜZERİNDEN SALDIRILAR GÜNDEMDE OLDU

Bakşan Erdoğan'ın görev yaptığı 2 yıllık süreçte ana gündemi Suriye oluşturdu.

LİBYA'DAKİ KARARLI ADIMLAR DENGELERİ LEHİMİZE DEĞİŞTİRDİ

Suriye gündemi ile birlikte Doğu Akdeniz ve Libya konusu da Erdoğan'ın masasındaki önemli konu başlıkları oldu. Bu yılın mart ayından bu yana koronavirüs gündemi de Cumhurbaşkanlığı hükümetinin en yoğun mesai harcadığı başlıklardan biri oldu.

BUGÜN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI VAR

Başkan Erdoğan, yeni sistemin hayata geçişinin ilk 2 yılını, bugün da Külliye'de düzenlenecek bir toplantı ile değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin 2 yılını değerlendirecek | Video

Toplantıya dair son dakika gelişmeleri SABAH.com.tr'de olmaya devam edecek.

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Başkan’dan ilk ziyaret! Erdoğan Ayasofya’da

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan yeni sistemin 2 yılı değerlendirmesi
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