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: 'de pes dedirten olay! Magandalar bunu da yaptı...

haberine göre; 'de magandalar yol kenarındaki polis arabası maketini yaktı. Kimliği belirsiz kişiler, emniyet tarafından her yerde aranıyor.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 11:08 Son Güncelleme: 21.7.2020 12:24 ABONE OL
Son dakika: Eskişehir'de pes dedirten olay! Magandalar bunu da yaptı...

Eskişehir'de Alpu yolu üzerinde bulunan maket polis arabası, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Türkiye'nin çoğu bölgesinde sürücüleri uyarmak için konulan maket polis arabaları, Eskişehir'de de bulunuyor. Sürücülerin hız yapmasının önüne geçmek amacıyla yapılan maketler ile vatandaşların güvenliği sağlanıyor.

Eskişehir'de Alpu yolu üzerinde bulunan maket polis arabası, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Devletin imkanları ile yaptırılan ve kazaların önüne geçmek için konulan maketlerin yakılması pes dedirtti.

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Son dakika: Eskişehir'de pes dedirten olay! Magandalar bunu da yaptı...
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