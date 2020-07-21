Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: İşte Ayasofya'daki Cuma namazına katılacak liderler! Kemal Kılıçdaroğlu daveti reddetti...

Son dakika haberi: İşte Ayasofya'daki Cuma namazına katılacak liderler! daveti reddetti...

Son dakika haberi: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz heyecanı yaşanıyor. 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazı için şu günlerde hummalı bir çalışma var. Caminin yerli yünden üretilen Türk rengi turkuaz halısı serilirken, bahçede namaz kılacak vatandaşlar için platform ve çim serme çalışmaları da devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise ilk Cuma için arayarak davette bulunuyor. Erbaş, Lideri 'nu, Cuma namazı için arayarak davet etti, ancak Kılıçdaroğlu teklifi geri çevirdi. Erbaş, Bahçeli ve Akşener'i de aradı. İki siyasi de Cuma namazına katılacaklarını bildirdi.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 13:54 Son Güncelleme: 21.7.2020 14:08 ABONE OL
Son dakika haberi: İşte Ayasofya'daki Cuma namazına katılacak liderler! Kemal Kılıçdaroğlu daveti reddetti...

Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak Cuma namazı ile 86 yıllık hasret sona erecek. Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrası zincirlerin kırıldığı Ayasofya'da hummalı çalışmalar sürüyor. Halı döşemesi büyük ölçüde tamamlanırken, bahçede de platform ve çim çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi: İşte Ayasofya'daki Cuma namazına katılacak liderler! Kemal Kılıçdaroğlu daveti reddetti...

İLK NAMAZA 1000 - 1500 KİŞİ KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü cami çıkışında yaptığı açıklamada 1000-1500 kişilik bir katılımın olacağını söyemişti. Erdoğan, daveti Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş'ın yapacağını bildirmişti. Erdoğan, bahçede ise, binlerce kişinin önlemler euyarak namaz kılacağın bildirmişti.

Son dakika haberi: İşte Ayasofya'daki Cuma namazına katılacak liderler! Kemal Kılıçdaroğlu daveti reddetti...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI LİDERLERİ ARADI

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Cuma namazı öncesi liderleri aramaya başladı. Erbaş, MHP Lideri Bahçeli'yi Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazına davet etti, Bahçeli, Erbaş'a Cuma namazına katılacağını bildirdi.

Son dakika haberi: İşte Ayasofya'daki Cuma namazına katılacak liderler! Kemal Kılıçdaroğlu daveti reddetti...

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i de Cuma namazına davet eden ERbaş, olumlu yanıt aldı. Akşener de tarihi günde orada olacağını aktardı.

Son dakika haberi: İşte Ayasofya'daki Cuma namazına katılacak liderler! Kemal Kılıçdaroğlu daveti reddetti...

KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

Erbaş, anamuhalefet partisi olan 'nin lideri 'nu da Cuma namazı için davet etti. Kılıçdaroğlu teklifi reddetti, Cuma namazına katılmayacağını söyledi.

Son dakika haberi: İşte Ayasofya'daki Cuma namazına katılacak liderler! Kemal Kılıçdaroğlu daveti reddetti...

KADINLAR İÇİN ÖZEL ALAN

Kadınların da Cuma namazına katılımının sağlanması için özel bir alan verilecek. Kadınlar Cuma namazını bu alanda kılacak.

Son dakika haberi: İşte Ayasofya'daki Cuma namazına katılacak liderler! Kemal Kılıçdaroğlu daveti reddetti...

BAHÇELİ'DEN AYASOFYA SİLÜETLİ YÜZÜK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazı öncesi Ayasofya işlemeli bir yüzük yaptırdı. Bahçeli'nin bu yüzükle namaza katılması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İşte Ayasofya'daki Cuma namazına katılacak liderler! Kemal Kılıçdaroğlu daveti reddetti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA