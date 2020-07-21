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Sosyal medyaya çekidüzen geliyor

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya düzenleme yapılması çağrısı üzerine hazırlanan teklifi bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunacak. Teklif, Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılacak. Teklif ile Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek. Böylece vergi ödemeleri de sağlanmış olacak. Kişiler, içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek. ANKARA
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Sosyal medyaya çekidüzen geliyor
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