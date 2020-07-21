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Tepelerine çöktüler

Hakkâri’nin ’nda “Yıldırım-2 Cilo” operasyonu başlatıldı. Karadan bin 106 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyona Atak ve SİHA’lar da destek veriyor

Özgür CEBE Özgür CEBE
Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Tepelerine çöktüler
PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sınır ötesinde yürütülen Pençe Kaplan Harekâtı başarıyla sürdürülürken, iç güvenlik harekâtları da yoğunluk kazandı. Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'ndeki Cilo Dağı'nda Yıldırım-2 Cilo operasyonu başlatıldı. Cilo Dağı silsilesinde yer alan Buzul Dağı, Reşko tepe, Sat ve İkiyaka Dağları bölgesinde başlatılan operasyona Jandarma ve Polis Özel Harekât timlerinin yanı sıra güvenlik korucularından oluşan 74 seçkin tim katılıyor. Toplam bin 106 personelin katıldığı operasyona Atak taarruz helikopterleri ile TB-2 Bayraktar silahlı ve silahsız insansız hava araçları da destek veriyor. Operasyon kapsamında Yüksekova'da 2 sığınak ve teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde ise İHA'ların tespit ettiği 3 terörist, iki F-16 tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
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Tepelerine çöktüler
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