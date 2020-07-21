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Ünlülerin adını şifre olarak kullanmışlar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Ünlülerin adını şifre olarak kullanmışlar
Adana'da bombalı eylem hazırlığındayken operasyonla yakalanıp tutuklanan PKK/YPG'li Elif Keser ve Suriye uyruklu Halim M. (26) hakkında iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede terör örgütü PKK'nın bombalı eylem öncesi sanatçı isimlerini şifre olarak kullandığı ortaya çıktı. Teröristlerin şehir merkezinde bombalı eylem yapacakken ünlü sanatçı "Murat Boz", sahilde "Mustafa Ceceli", barda "Seda Sayan", lokantada ise "Selçuk Balcı" ismini şifre olarak kullandıkları tespit edildi.
Elif Keser genel şifrelemeyi tüm örgüt üyelerinin bildiğini belirterek, "Her sanatçının ismi bir mekanı ifade edecek şekilde kodlanmıştı. Bir sanatçının adı merkez, diğerinin sahil, bir başkasının da bar ve lokanta gibi eylem yapılacak yerleri gösterir. Bir bombalı eylem yapılacaksa Murat Boz ismi merkezde, Mustafa Ceceli sahilde, Seda Sayan barda, Selçuk Balcı lokantada eylem gerçekleştirileceği anlamına geliyordu" dediği öğrenildi.
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Ünlülerin adını şifre olarak kullanmışlar
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