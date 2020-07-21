Ünlülerin adını şifre olarak kullanmışlar

Adana'da bombalı eylem
hazırlığındayken
operasyonla yakalanıp
tutuklanan
PKK/YPG'li Elif
Keser ve Suriye
uyruklu Halim
M. (26) hakkında
iddianame hazırlandı.
Mahkeme
tarafından kabul
edilen iddianamede
terör örgütü
PKK'nın bombalı eylem
öncesi sanatçı isimlerini
şifre olarak kullandığı
ortaya çıktı. Teröristlerin
şehir merkezinde bombalı
eylem yapacakken ünlü
sanatçı "Murat Boz", sahilde
"Mustafa Ceceli", barda
"Seda Sayan", lokantada
ise "Selçuk Balcı" ismini
şifre olarak kullandıkları
tespit edildi.
Elif Keser genel şifrelemeyi tüm örgüt üyelerinin bildiğini belirterek, "Her sanatçının ismi bir mekanı ifade edecek şekilde kodlanmıştı. Bir sanatçının adı merkez, diğerinin sahil, bir başkasının da bar ve lokanta gibi eylem yapılacak yerleri gösterir. Bir bombalı eylem yapılacaksa Murat Boz ismi merkezde, Mustafa Ceceli sahilde, Seda Sayan barda, Selçuk Balcı lokantada eylem gerçekleştirileceği anlamına geliyordu" dediği öğrenildi.