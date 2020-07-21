Ünlülerin adını şifre olarak kullanmışlar

Adana'da bombalı eylemhazırlığındaykenoperasyonla yakalanıptutuklananPKK/YPG'li ElifKeser ve Suriyeuyruklu HalimM. (26) hakkındaiddianame hazırlandı.Mahkemetarafından kabuledilen iddianamedeterör örgütüPKK'nın bombalı eylemöncesi sanatçı isimlerinişifre olarak kullandığıortaya çıktı. Teröristlerinşehir merkezinde bombalıeylem yapacakken ünlüsanatçı "Murat Boz", sahilde"Mustafa Ceceli", barda"Seda Sayan", lokantadaise "Selçuk Balcı" isminişifre olarak kullandıklarıtespit edildi.Elif Keser genel şifrelemeyi tüm örgüt üyelerinin bildiğini belirterek, "Her sanatçının ismi bir mekanı ifade edecek şekilde kodlanmıştı. Bir sanatçının adı merkez, diğerinin sahil, bir başkasının da bar ve lokanta gibi eylem yapılacak yerleri gösterir. Bir bombalı eylem yapılacaksa Murat Boz ismi merkezde, Mustafa Ceceli sahilde, Seda Sayan barda, Selçuk Balcı lokantada eylem gerçekleştirileceği anlamına geliyordu" dediği öğrenildi.