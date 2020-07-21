Vahşeti unutmadık

Türk ordusu 20 Temmuz 1974'te yaptığı çıkarma ile Kıbrıs'ta yaşanan katilama "dur" dedi. 46 yıl önce Girne'den çıkarma yapan Türk Silahlı Kuvvetleri aynı anda Beşparmak Dağları'nın ardına paraşütçü komandoları indirip 20 Temmuz 1974 gecesi Kıbrış Barış Harekâtı'na başladı. Ancak 1963-1974 arasında Rumların adada gerçekleştirdiği katliamlar hafızalardan hic çıkmadı. Rumlar, 14 Ağustos 1974'de Türk sivillere karşı Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde gerçekleştirdiği katliamlarda 100 sivili katletti. Onlarca katliamda çocuklar, bebekler acımadan öldürüldü. Adadaki Rum vahşeti, yıllar sonra ortaya çıkarılan toplu mezarlarda bir kez daha gün yüzüne çıktı. Türkiye, Kıbrıs'ta soykırıma girişen Rum vahşetine, 20 Temmuz'da düzenlediği harekâtla "dur" demiş oldu.