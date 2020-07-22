CHP, toplu ulaşım vaatlerini unuttu

İETT'nin1 yıllık faaliyet raporu 17 Temmuz'da gerçekleştirilen genel kurulda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisine sunuldu. Seçim döneminde İstanbullu'ya toplu ulaşımda birçok vaatte bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini unuttuğu görüldü. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, rapora da yansıyan bazı eleştirileri şöyle sıraladı:'Engelli durakları yetersiz' dediniz ama gereğini yapmadınız.'İETT'nin tüm çalışanları kadrolu olmalı' dediniz, seçimi kazandınız, hepsini unuttunuz.'Ev hanımlarına, ulaşım ücretsiz olsun, olmuyorsa da gerçekten indirimli bir tarife uygulansın' dediniz. Meclisimize bir teklif dahi sunmadınız. Onları da unuttunuz.'Öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda Wi-Fi sabit olsun' dediniz. Ne oldu o iş?'Metrobüs artık yetersiz oraya metro yapılmalı, gerekirse yapılana kadar her sene söyleyeceğim' denmişti, 1 yıldır metronun adını bile anmıyorsunuz.