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Çukurca şehitlerine veda

Özgür CEBE Özgür CEBE
Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Çukurca şehitlerine veda
Hakkari Çukurca'da teröristlerin önceki gün düzenlediği roketli saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir memleketlerinde toprağa verildi. Onbaşı Emre Büyükyıldırım için Malatya'da tören düzenlendi. Büyükyıldırım'ın 6 ay önce evlendiği Zeynep Yıldız (24), eşinin tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Şehit Er Mustafa Ahmet Demir de memleketi Karaman'ın Bozyaka köyünde toprağa verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehitlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Öte yandan Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda geçen hafta özel harekat polisleri Anıl Kemal Kurtul ile Muhammet Demir'i şehit eden teröristlerden biri silahıyla birlikte ölü ele geçirildi.
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Çukurca şehitlerine veda
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