Filistinli gencin anne vefası!

Dünyada koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede önlemler alındı. Farklı ülkelerde çeşitli hayat hikayelerinde hüzünler de sevinçler de yaşandı. Onlardan biri ise Filistin'de yaşandı.

FİLİSTİNLİ GENÇ ANNESİ İÇİN PENCEREYE TIRMANDI

Bir Filistinli anne koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan annenin oğlu ise içeri giremediği için annesini görmek adına hastanenin penceresine tırmandı.

SAATLERCE İZLEDİ, OBJEKTİFE YAKALANDI

Saatlerce annesini izleyen Filistinli gencin bu davranışı da objektife yansıdı. Annesi iyileşir diye bekleyen ve vefa gösteren Filistinli gencin annesi koronavirüsten kaynaklı hayatını kaybetti.

ÇİZİMİ DUYGULANDIRDI

Gencin akıllarda kalan o karesi ise bir çizer tarafından duygusal bir resme dönüştürüldü. Çizimde yine aynı camda duran gencin annesi tarafından başından okşandığı görülüyor.