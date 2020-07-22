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Filistinli gencin anne vefası!

, Koronavirüs salgını nedeniyle rahatsızlanan annesini yattığı hastanenin penceresine her gün tırmanarak saatlerce izledi. Annesinin vefat ettiği öğrenilen gencin o anları bir çizer tarafından duygusal bir resme çevrildi. O kare ve çizim duygulandırdı.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 19:09 Son Güncelleme: 22.7.2020 19:09 ABONE OL
Filistinli gencin anne vefası!

Dünyada koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede önlemler alındı. Farklı ülkelerde çeşitli hayat hikayelerinde hüzünler de sevinçler de yaşandı. Onlardan biri ise Filistin'de yaşandı.

FİLİSTİNLİ GENÇ ANNESİ İÇİN PENCEREYE TIRMANDI
Bir Filistinli anne koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan annenin oğlu ise içeri giremediği için annesini görmek adına hastanenin penceresine tırmandı.

SAATLERCE İZLEDİ, OBJEKTİFE YAKALANDI
Saatlerce annesini izleyen Filistinli gencin bu davranışı da objektife yansıdı. Annesi iyileşir diye bekleyen ve vefa gösteren Filistinli gencin annesi koronavirüsten kaynaklı hayatını kaybetti.

ÇİZİMİ DUYGULANDIRDI
Gencin akıllarda kalan o karesi ise bir çizer tarafından duygusal bir resme dönüştürüldü. Çizimde yine aynı camda duran gencin annesi tarafından başından okşandığı görülüyor.

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Filistinli gencin anne vefası!
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