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Albayrak'tan '' paylaşımı

sosyal medya hesabından ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak Başkan 'ın paylaştığı videoyu alıntılayarak: "#AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 23:05 Son Güncelleme: 22.7.2020 23:06 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'Ayasofya Camii' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Ayasofya Camii ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı videoyu alıntılayarak: "#AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı | Video

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya Camii' paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'Ayasofya Camii' paylaşımı
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