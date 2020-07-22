Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'Ayasofya Camii' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Ayasofya Camii ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı videoyu alıntılayarak: "#AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı | Video