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polisinden kurban satıcılarına uyarı

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarlarında satıcılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve sahte para konusunda uyarılarda bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 12:53 ABONE OL
İstanbul polisinden kurban satıcılarına uyarı

Ekipler, Ümraniye Hekimbaşı'ndaki kurban pazarına gelerek koronavirüsle mücadele kapsamında satıcıları, ellerini sık sık sabunlu suyla yıkaması, tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılması, bulundukları ortamın sık sık havalandırılması, havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmamaları, kıyafetlerini 60-90 derecede deterjanla yıkamaları, mutlaka maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Esnafı, düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnu tek kullanımlık mendille kapatmaları konusunda ikaz eden ekipler, kurban satıcılarını dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

Ekipler, sahte parayı gerçeğinden ayırt etme yöntemlerini anlatarak alışverişlerini TL ile yapmalarını, yanlarında ya da kaldıkları yerlerde nakit para bulundurmamalarını, hayvan satışlarından kazandıkları parayı bankaya yatırmaları gerektiğini belirtti.

Görevliler daha sonra bilgilendirici broşürleri kurban satıcılarına dağıttı.

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İstanbul polisinden kurban satıcılarına uyarı
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