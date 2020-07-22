Saadet Partisi’nden Ayasofya açıklaması...

Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Ayasofya Camii'nin açılış programına davet edilmediğine yönelik ifadeleri hakkında açıklamada bulundu. SP Genel Merkezi; Temel Karamollaoğlu'nun Ayasofya Camii açılış programına davet edildiğini, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzalı davetiyenin partiye ulaştığını açıkladı.

Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında, 'Ayasofya Cami'nin açılış programına davet edildiniz mi?' şeklinde kendisine yöneltilen soruya, 'Yok gelmedi şu ana kadar böyle bir davet.' şeklindeki yanıtı, davetin o saate kadar henüz ulaşmadığını vurgulamak için söylenmiş olup, ilerleyen saatlerde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzalı davetiye partimize ulaşmıştır."