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'da 206 ev karantinaya alındı

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 206 ev karantinaya alındı.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 16:45 ABONE OL
Şanlıurfa'da 206 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 7, Bozova'da 3, Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 68, Harran'da 1, Hilvan'da 3, Karaköprü'de 95, Siverek'te 3, Suruç'ta 2 ve Viranşehir ilçesinde 12 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 64 evde uygulanan karantinanın süresi de tamamlandı.





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Şanlıurfa'da 206 ev karantinaya alındı
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