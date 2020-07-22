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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

Başkan acımasızca katledilen ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum" dedi ve ekledi "Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz"

Giriş Tarihi: 22.7.2020 16:57 Son Güncelleme: 22.7.2020 17:03 ABONE OL
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'da bir cani tarafından katledilmesine ilişkin twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ve açıklamalar şöyle oldu;

"LANETLİYORUM"

"Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.

"BU CANİLERİN BU TOPRAKLARDA YERİ YOKTUR"

Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz. Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur.

"DAVANIN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız."

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı
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