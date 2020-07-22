SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 22 Temmuz corona virüs verileri

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 22 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 22 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Son dakika: Corona virüs 22 Temmuz günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte 902 yeni vaka... | Video

22 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz.

DÜNKÜ VERİLER

Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Bugün vefat eden kişi sayısı 18, vaka sayısı 928, test sayısı 42.846, iyileşen sayısı 1.009.