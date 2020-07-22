Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Trafik kazası geçiren Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'ndan ilk açıklama

Son dakika: Trafik kazası geçiren 'ndan ilk açıklama

Çankırı-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan , tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Vali Karaömeroğlu, "Üzgünüz çok üzüntülüyüz. Ölümlü olması bizim üzüntümüzü daha da artırıyor. Söyleyeceğim şey arkada bile otursanız mutlaka kemer takınız" dedi

İHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 17:02 ABONE OL
Son dakika: Trafik kazası geçiren Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'ndan ilk açıklama

Çankırı-Ankara karayolu Ballıca mevkisinde trafik kazası geçiren Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü Çankırı Devlet Hastanesinden taburcu edildi. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, "Üzgünüz çok üzüntülüyüz. Ölümlü olması bizim üzüntümüzü daha da artırıyor. Söyleyeceğim şey arkada bile otursanız mutlaka kemer takınız" dedi. Açıklamasının ardından Vali Karaömeroğlu, Sinop iline hareket etti.

Çankırı-Ankara karayolu Ballıca mevkisinde Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu Nurullah Çetinkaya idaresindeki 06 BH 8774 plakalı otomobil, Süheyla Adaş (60) idaresindeki 34 FZ 5350 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada Vali Karaömeroğlu, şoförü ve koruması Yasin Akçaoğlu ile diğer araçta bulunan Hilal Uçarsu (16), Onur Uçarsu (13) kardeşler ile anneanneleri Süheyla Adaş yaralanmıştı. Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Süheyda Adaş hayatını kaybetmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trafik kazası geçiren Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'ndan ilk açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA