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Son dakika: Hıfzıssıhha Meclisi’nden yeni kararlar

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi alınan yeni kararları açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 10:55 Son Güncelleme: 22.7.2020 10:56 ABONE OL
Son dakika: Tunceli İl Hıfzıssıhha Meclisi’nden yeni kararlar
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından, sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21.07.2020 tarihinden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
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Son dakika: Tunceli İl Hıfzıssıhha Meclisi’nden yeni kararlar
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