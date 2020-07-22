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Son dakika: Başkanı istifa etti

Prof. Dr. , (TTK) Başkanlığı görevinden istifa etti. TTK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 11:58 Son Güncelleme: 22.7.2020 12:12 ABONE OL
Son dakika: Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti
Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığı görevinden istifa etti. TTK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Son dakika: Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti
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