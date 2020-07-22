Sosyal medyaya “hukuk ve ahlak”ayarı

Sosyal medyaya yeni kurallar getiren yasa teklifi Meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklifte ilk imza MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a ait.Önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaşması beklenen 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Yasa'da değişiklik içeren 9 maddelik teklifle ciddi değişiklikler getirilmesi öngörülüyor. Buna göre;1 milyondan fazla erişimi olan sosyal medya sitelerinin Türkiye'de temsilcilik bulundurmasını içeriyor. Uymayanların uyarılmasını, para cezası uygulanmasını, son aşamada ise bant genişliklerinin daraltılmasını öngörüyor.Hakaret tacize uğrayan vatandaş, siteye başvurulabilecek. 48 içinde yanıt verilmesi mecburi olacak. Yanıt verilmezse 5 milyon lira para cezası uygulanacak.Mahkeme kararıyla tespit edilen hak ihlalleri için 24 saat içinde içerik kaldırılacak. Aksi halde site zararı karşılayacak.Suç işlendiği sitelerle ilgili tüm siteye değil ilgili içeriği erişim engellenecek. Kullanıcı verileri Türkiye'de tutulacak.'Erişimin engellenmesi kararı ve yerine verilecek idari para cezaları 1 milyon lira, adli para cezaları ise 50 bin gün olarak verilecek. Söz konusu ihlallerin 1 yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacak.