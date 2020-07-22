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Suriyelilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 'nda, Suriyeli ailelerin ve Afrin'deki güvenli bölgelere dönüşü nedeniyle kısmen yoğunluk yaşanıyor.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 15:46 ABONE OL
Suriyelilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

Suriyeli aileler, buradaki resmi işlemlerin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor.

Gün içinde 100'ü aşkın ailenin Suriye'nin güvenli bölgelerine dönüş yaptığı görüldü.

Öte yandan, bölgede Suriye'ye gönderilen insani yardımlar ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar nedeniyle yoğunluk oluştu.

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Suriyelilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor
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