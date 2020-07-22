Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi.

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Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan komisyon, görüntü alınmasının ardından çalışmasına basına kapalı olarak devam ediyor.

Cinsel saldırı ile suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ihraç edildi...

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