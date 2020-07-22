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Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda

Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, 'in dokunulmazlık dosyasını görüşmek üzere toplandı.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 11:55 Son Güncelleme: 22.7.2020 12:10 ABONE OL
Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi.

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Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan komisyon, görüntü alınmasının ardından çalışmasına basına kapalı olarak devam ediyor.

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Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
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