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Türk balıkçılarına yunan askerinden taciz

Aydın'da denize açılan balıkçıların, Yunan ekipleri tarafından taciz edildiği anlar kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 15:34 ABONE OL
Türk balıkçılarına yunan askerinden taciz

Aydın, Didim İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde denize açılan Türk balıkçıları uluslararası suda balık tutmak için ağ attı. Bunu gören Yunan Sahil Güvenli ekipleri hücumbot ve teknelerle gelerek Türk balıkçılarına silah çekip bölgeyi terk etmelerini istedi. Türk balıkçıları uluslararası sularda olduklarını anlatmaya çalışsa da Yunan askerleri oralı olmayarak geldikleri gemi ve hücumbotlarla Türk balıkçılarını uluslararası sudan uzaklaştırmak için taciz etmeye başladı. Yaşanan o anları balıkçılar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yunan askerlerinin tacizleri üzerine Türk balıkçılar geri dönmek zorunda kaldı. Balıkçılar sık sık benzer durumların yaşandığını ifade ediyor.

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Türk balıkçılarına yunan askerinden taciz
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