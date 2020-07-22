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Zabıtalar seyyar satıcıyı darbetti

'li zabıta memurları 100.Yıl Caddesi üzerinde seyyar satıcılık yapan bir vatandaşı darbetti. Ortaya çıkan görüntülerde bir zabıtanın kafa attığı da görüldü.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 22:31 Son Güncelleme: 22.7.2020 22:43 ABONE OL
Zabıtalar seyyar satıcıyı darbetti

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyyar tezgahında meyve satan bir kişi ile zabıtalar arasında tartışma çıktı. Kalabalık zabıta grubu, bir süre sonra seyyar satıcıyı darbetmeye başladı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Görüntülerde kalabalık zabıta grubunun satıcıyı iterek götürdüğü ve ardından işyerinin camına hızla ittirdiği görülüyor.

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İşyerinin camına yaslanan satıcıya, zabıta ekibinden bir kişinin darbettiği anlar kaydedildi. Darp edilen satıcının bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırıldığı görüntülere yer aldı.

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Zabıtalar seyyar satıcıyı darbetti
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