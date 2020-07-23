AK Partili Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Ayasofya Camii'nde dağıtılmak üzere hazırlanan tek kullanımlık seccadeleri tanıttı. Turan, sosyal medyada paylaştığı tek kullanımlık seccadeler videosunu paylaştıktan sonra şunları söyledi: "Ayasofya Camii, serilen halılarıyla birlikte güzelliğine güzellik kattı. Cuma ünü dışarıda namazlarını kılacak vatandaşlarımız için tek kullanımlık seccade hazırlıklarımız devam ediyor"

Fatih Belediyesi'nden Ayasofya Camii’ndeki namaz için tek kullanımlık seccade! | Video