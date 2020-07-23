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’ndeki namaz için tek kullanımlık seccade!

’nde dağıtılmak üzere hazırlanan tek kullanımlık seccadeleri tanıtan AK Partili Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Ayasofya Camii, serilen halılarıyla birlikte güzelliğine güzellik kattı. Cuma ünü dışarıda namazlarını kılacak vatandaşlarımız için tek kullanımlık seccade hazırlıklarımız devam ediyor”  dedi

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 00:38 Son Güncelleme: 24.7.2020 00:47 ABONE OL
Ayasofya Camii’ndeki namaz için tek kullanımlık seccade!

AK Partili Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Ayasofya Camii'nde dağıtılmak üzere hazırlanan tek kullanımlık seccadeleri tanıttı. Turan, sosyal medyada paylaştığı tek kullanımlık seccadeler videosunu paylaştıktan sonra şunları söyledi: "Ayasofya Camii, serilen halılarıyla birlikte güzelliğine güzellik kattı. Cuma ünü dışarıda namazlarını kılacak vatandaşlarımız için tek kullanımlık seccade hazırlıklarımız devam ediyor"

Fatih Belediyesi'nden Ayasofya Camii’ndeki namaz için tek kullanımlık seccade! | Video

Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi

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Ayasofya Camii’ndeki namaz için tek kullanımlık seccade!
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