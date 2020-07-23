Ayasofya'da ilk cuma namazı! Ayasofya'ya nasıl gidilir, alternatif güzergahlar neresi ve hangi yollar kapalı?

Ayasofya'da kılınacak olan ilk cuma namazı için heyecan dorukta. Ayasofya'da namaz kılmak isteyen vatandaşlar, buraya gidebilmek için ulaşım alternatifleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Zira, kılınacak olan namaz için bazı yollar kapalı durumda. Bu noktada, 'Ayasofya nerede, toplu taşıma ile nasıl gidilir?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, metro, tramvay, Marmaray, metrobüs, vapur ve otobüsle Ayasofya'ya nasıl gidilir? Detaylar haberimizde.

AYASOFYA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Emniyet Genel Müdürlüğü yarın Cuma namazı ile gerçekleşecek olan Ayasofya açılışı nedeniyle tedbiren bazı istikametlerde yolların kapanmasına karar verdi. Bu karar sonrası trafiğe çıkacak vatandaşlar için detaylar paylaşıldı. Duyuruya göre; Belirlenen bazı yollar 23 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'dan sonra ve 24 Temmuz 05.00'dan itibaren trafiğe kapalı olacak.

AYASOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

Ayasofya, bulunduğu konum itibarı ile İstanbul'un merkezi noktasında yer almakta ve her tür araçla ulaşım sağlanmaktadır. Metro, vapur, tramvay, Marmaray metrobüs ve otobüsle Ayasofya'ya gitmek mümkündür.

İşte, Ayasofya'ya ulaşım alternatifleri, güzergâhlar ve kapalı olan yollar;