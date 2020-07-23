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'da ticaretine 4 gözaltı

'nın ilçesinde, polisin 7 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 11:47 Son Güncelleme: 23.7.2020 11:47 ABONE OL
Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şubesi ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, toplam 182.25 gram toz esrar, 56.74 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 18.72 gram eroin, 4.62 gram kokain, 5.20 gram esrar ve uyuşturucu tartmakta kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurup, sattıkları ileri sürülen Ş.A., E.D., T.K. ve C.C. gözaltına alındı. Operasyon sırasında evlerdeki 11 kişi hakkında da tutanak tutulup, adli tahkikat başlatıldı.

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Bodrum'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı
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