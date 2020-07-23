CHP'li Osman Ayradilli, İznik Ayasofya Camii'nin müze olmasını talep etti.

İznik konsülünün değerli olduğunu belirten Ayradilli, İznik Ayasofya Camii'nin müzeye dönüştürülmesi gerektiğini savundu.

CHP’den skandal teklif! “İznik Ayasofya müze olsun” | Video

Ayradilli mecliste şunları söyledi:



"İznik konsülün toplandığı çok değerli bir mekân olan Ayasofya'nın da ibadetten çok daha fazla bir şekilde İznik'in turizmine kalkındırmak amacıyla artık başka camilerde ibadet olup oraya sadece müze olarak kullanılmasında bir de yarar vardır diyoruz. Çünkü o yıllarda bu Ayasofya İstanbul'da meşhur Ayasofya, Hacı Sofi Ayasofya, açılamadığı için baskılardan dolayı ki rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na tapusu çıkartılan Ayasofya açılıyorsa bizim İznik Ayasofya'mız küçücük bir yer İznik'in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun."