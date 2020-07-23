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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Temmuz 2020 Bugün İstanbul, Ankara, İzmir Ve il il saati

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı, günün ilk saatlerinden itibaren en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Tedbirlere uyarak camilerde saf tutacak olan vatandaşlar, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve il il hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu noktada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 24 Temmuz 2020 cuma namaz saatleri de duyuruldu. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il ...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 00:55 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Temmuz 2020 Bugün İstanbul, Ankara, İzmir Ve il il Cuma namazı vakti saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 24 Temmuz 2020 cuma namaz saatleri takvimi duyuruldu. Böylelikle, günün ilk ışıklarından itibaren yanıtı araştırılan 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?' sorusu da yanıtını buldu. Tedbirlere uyarak camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ilden ile değişkenlik gösteren 24 Temmuz hakkında araştırmalarını da arttırdı.

AYASOFYA TEMALI CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ 24 TEMMUZ

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması ve burada ilk cuma namazının kılınacak olması nedeni ile İstanbul de yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlanmış olduğu 24 Temmuz 2020 cuma namazı saati bu başlık altından ulaşabilir, il il Cuma namazı vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Temmuz 2020 Bugün İstanbul, Ankara, İzmir Ve il il Cuma namazı vakti saati

CUMA NAMAZI SAATLERİ 24 TEMMUZ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da namazı 13:16'da kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da Cuma namazı 13:00'te kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de Cuma namazı 13:23'te kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Temmuz 2020 Bugün İstanbul, Ankara, İzmir Ve il il Cuma namazı vakti saati

AYASOFYA'DA CUMA NAMAZI

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak. Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nin girişindeki bilet satış ve hızlı geçiş yazıları kaldırıldı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camisi'nin açılış saatini açıkladı. Yerlikaya, "Namaz kılınacak alanlara, misafirlerimizin girişleri yarın, yani Cuma günü sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." dedi.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Temmuz 2020 Bugün İstanbul, Ankara, İzmir Ve il il Cuma namazı vakti saati

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Temmuz 2020 Bugün İstanbul, Ankara, İzmir Ve il il Cuma namazı vakti saati
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