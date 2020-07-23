Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Temmuz 2020 Bugün İstanbul, Ankara, İzmir Ve il il Cuma namazı vakti saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 24 Temmuz 2020 cuma namaz saatleri takvimi duyuruldu. Böylelikle, günün ilk ışıklarından itibaren yanıtı araştırılan 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?' sorusu da yanıtını buldu. Tedbirlere uyarak camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ilden ile değişkenlik gösteren 24 Temmuz cuma namazı vakti hakkında araştırmalarını da arttırdı.

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ANKARA, İZMİR, İSTANBUL VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ 24 TEMMUZ

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması ve burada ilk cuma namazının kılınacak olması nedeni ile İstanbul cuma namazı saati de yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlanmış olduğu 24 Temmuz 2020 cuma namazı saati bu başlık altından ulaşabilir, il il Cuma namazı vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.