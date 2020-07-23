Fahrettin Koca’dan bayram uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı. Vatandaşlara bayram uyarısında bulunan Bakan Koca, özetle şunları kaydetti: "Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı, kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı, bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Her gün, iyileşen sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır."