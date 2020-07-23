Galata Köprüsü araç trafiğine kapatıldı

Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii'nde yarın toplu cuma namazı kılınacak. Ayasofya programı tedbirleri kapsamında Ayasofya Camii ve çevresi 20.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı.

Eminönü'ne gidiş güzergahındaki Galata Köprüsü de tedbirler gereği araç trafiğine kapatıldı. Perşembe Pazarı'nın bulunduğu Tersane Caddesi ile Kemeraltı Caddesi yönünden gelen araçların köprüye girişlerine izin verilmezken, araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Tarihi Yarımada'da bulunan araçların çıkışına ise 00.00'a kadar izin verilecek.

Galata Köprüsü'nde yaya geçişine izin verilirken, tramvay seferleri pazartesi 06.00'a kadar Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar durakları arasında yapılacak.