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'te 3 bin 227 kişiye 'koronavirüs' cezası

'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 3 bin 227 kişiye idari para cezası kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:15 Son Güncelleme: 23.7.2020 10:16 ABONE OL
Gaziantep'te 3 bin 227 kişiye 'koronavirüs' cezası

Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayısındaki artış nedeniyle dikkat çektiği şehirlerden olan Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün kent genelinde yaptığı denetimlerde; tedbirlere aykırı hareket ederek sosyal mesafe ve nizami maske kullanımını ihlal ettiği saptanan 3 bin 227 kişiye idari para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin kent genelinde iş yerlerine yönelik denetiminde ise kontrol edilen 464 iş yerinden 11'ine de koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten işlem yapıldı.

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Gaziantep'te 3 bin 227 kişiye 'koronavirüs' cezası
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