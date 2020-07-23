Gli Ayasofya Camii’nin halılarında yürüyecek, poz verecek!

Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz'da ilk Cuma namazı kılınacak. Bugün de Başkan Recep Taayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hazırlıklarla ilgili Ayasofya Camii'ne geldi. Onlarla birlikte çalışmaları kontrole gelen birçok yetkili de yerinde çalışmaları izledi. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Mehmet Göksu da Ayasofya'nın sembol kedisi Gli ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

GİLİ ARTIK DAHA RAHAT!

Ayasofya Camii'ne serilen özel halıların üzerine uzanan Gli'nin fotoğrafını paylaşan Göksu, "Gli artık daha rahat..." dedi. Ayasofya Camii'nin kedisi Gli, Ayasofya Camii'nin halılarında yürüyecek ve Ayaasofya Camii'nde herkese poz verecek.